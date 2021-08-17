New York şehrinde yeni aşı uygulaması: Müzelere girmek için aşı şart

Belediye Başkanı Bill de Blasio, Delta varyantına karşı aşılamayı hızlandırmak için farklı bir aşı uygulaması kararı aldı: Şehirdeki müze çalışanlarına ve müzelere girmek isteyen ziyaretçilere aşıyı zorunlu hale getirdi.

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Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında De Blasio, varyantla doğrudan mücadele etmenin en iyi yollarından birinin kültürel kurumları desteklemek olduğunu ifade etti. New York Times’ın haberine göre; belediye başkanı şehrin kültürel kalbini güvenli ve temkinli bir şekilde canlandırmanın önemini belirtti.

Uygulama; şehrin barlar, spor salonları ve tiyatrolar gibi kapalı mekanlarda aşı kanıtı gerektiren ‘NYC’nin Anahtarı’ politikası kapsamında gerçekleşecek. Salı günü başlayacak uygulama, kurumlara ve halka uyum sağlamaları için zaman tanımak adına 13 Eylül’den itibaren tam olarak uygulanacak. Ziyaretçiler ve çalışanlar, aşı kartı gibi kanıt sunabilirler.

ÇOCUKLAR MASKELİ OLACAK VE AŞILI BİRİNİN EŞLİĞİNDE GEZEBİLECEK

De Blasio, insanların sevdikleri yerleri ziyaret edebilmeleri veya çalışabilmeleri için en azından ilk aşıyı yaptırmaları gerektiğini vurguladı: “Elbette amaç herkesi tam olarak aşılamak.” Ayrıca 12 yaşından küçük çocukların aşı zorunluluğu getirilen mekanları ziyaret etmeleri için de aşılı bir kişinin onlara eşlik etmesi gerekip maske takmaları teşvik edilecek.

Kent Konseyi’nin kültürel işlerden sorumlu komitesi başkanı Jimmy Van Bramer, “Şehrin toparlanması kültürün güçlü bir şekilde geri gelmesine bağlı. İzleyicilerimiz kendilerini güvende hissetmeli ve bunun olması için aşı zorunlulukları gerekli… İnsanlar tiyatroda yanlarında oturan kişinin de aşılı olduğunu bilmek isteyecektir.”

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