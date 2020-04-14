Neymar, Aras Bulut İynemli’nin filmini sosyal medyada alkışlarla paylaştı

Aras Bulut İynemli’nin başrolde yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize adlı film Netflix’te rekora doğru koşuyor. Yurtdışında özellikle ABD, İspanya, Brezilya gibi ülkelerde izlenme oranına göre ilk sıralarda yer alan film, ünlü futbolcu Neymar’ın da dikkatini çekti. Paris Saint-Germain FC takımının oyuncusu 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi ve sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Tarihin en pahalı futbolcusu olma ünvanını elinde bulunduran Neymar, filmi izledikten sonra şu paylaşımda bulundu; “Çocuğu olan iyi anlar… Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!”