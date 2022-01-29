Neyzen Tevfik ölümünün 69. yılında Bodrum’da anıldı

Şair ve ney ustası Neyzen Tevfik ölümünün 69. yılında doğum yeri olan Bodrum'da anıldı.

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Bodrum Belediyesi, şair ve ney ustası Neyzen Tevfik Kolaylı için adının verildiği Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki heykeli önünde anma programı düzenledi.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen anma programına, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı. Klasik kemençe sanatçısı Haluk Karakapıcı, Neyzen Tevfik’in Atatürk ile olan anılarını anlatırken, törende Kültür Bakanlığı devlet sanatçısı Neyzen Yavuz Akalın ve ritm saz sanatçısı Selçuk Yazıcı, Neyzen Tevfik’in bestelerini seslendirdi.

Bodrum’un geçmişinde çok önemli sanat insanlarının yaşadığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Sanat insanların ruhlarını inceltir ve insana farklı kapılar açarak dünya görüşünü geliştirir. Biz her zaman sanatla Bodrum'u buluşturacağız. Bodrum'a bu katkıları sunun insanları da unutmayacağız. O insanlardan bir tanesi de sevgili Neyzen Tevfik. Biliyorsunuz bir hiçlik prensibini benimsemiş ve o felsefeyle hayatını sürdürmüştür. Onun için dünya malı, kavgalar, gürültüler yok; onun için sanat, felsefe ve varoluş var” dedi.

“NEYZEN TEVFİK GİBİLER HİÇBİR ZAMAN ÖLMÜYOR”

İradeye boyun eğmeyen, yaşamıyla söyledikleri birbirini tutan Neyzen Tevfik’in Bodrum tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Başkan Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Neyzen Tevfik’in ömrü adaletsizlikle, kör inançla, dogmalarla, baskılarla, istismara karşı katı ve sert duruşuyla geçmiş. Özellikle Bodrum’da yaşamış olması bize büyük bir gurur veriyor. Onun felsefesinin bu topraklara olan saygıyı artırmasını diliyorum. Neyzen Tevfik gibilere sahip çıkmak Bodrum'a, Bodrum tarihine ve değerlerine sahip çıkmak anlamına gelir. Bu da bizim bugünkü yönetim anlayışımıza bir vurgu olarak çok önem taşımakta. İlhan Selçuk, Neyzen Tevfik için diyor ki; ‘Neyzen Tevfik gibi insanlar kendine özgüdür, çok az yetişir.’ Bu çok doğru çünkü çok az yetişen insanlar toplumda saygı görüyorlar ve sonsuza kadar hatırlanıyorlar. Yoksa sıradan insan ömrü kadar var. Ama Neyzen Tevfik gibiler hiçbir zaman ölmüyor, onları her zaman yaşatıyoruz. Daha da önemlisi onların bizlere bıraktıkları eserler sonsuza kadar yaşayacak.”

“Onun Atatürk ile anıları da bizler için çok önemli ve değerli. Neyzen, Atatürk öldüğünde demiştir ki; ‘Yaklaşan bir acı önce güneşi korkuttu, ay tutuldu diyemem, gökyüzü matem tuttu.’ Bu sözleriyle Atamız öldükten sonra ona da böyle bir selam vermiştir. Önümüzdeki süreçte Neyzen'in doğum gününde ya ondan sonraki zamanlarda burada sanatçıların buluşmasını sağlamak hedefimiz. Burada dünyanın her yerinden neyzenlerin buluşmasını ve ney seslerinin Bodrum’un semalarında yankılanmasını sağlamalıyız.” (İHA)