NFT’ye dönüştürülen Michelangelo eseri 170 bin dolara satıldı

The Art Newspaper’ın haberine göre; Uffizi Galerisi, yıllık ziyaretçi sayısının 2019’dan 2020’ye 4,4 milyondan 1,2 milyona azaldığını belirtti.

Kaybedilen bu gelirin bir kısmını telafi etmek için ünlü sanat müzesi, en ikonik sanat eserlerinden bazılarını NFT olarak satışa sunmaya karar verdi. Listenin ilk sırasında ise Michelangelo’nun 1505 yılından kalma Rönesans başyapıtı olarak görülen Doni Tondo’su yer alıyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Cinello (@cinello.official)’in paylaştığı bir gönderi



Uffizi, bu çalışma için her bir satıştan elde edilen kârı eşit olarak paylaşacağı İtalyan Cinello şirketi ile anlaştı.

Cinello, ünlü sanat eserlerinin orijinal boyutlarında dijital versiyonlarını oluşturmak için DAW olarak adlandırılan yeni bir yöntemin patentini aldı. Hazırlanılan her bir NFT, müze müdürü Eike Schmidt tarafından imzalanmış bir özgünlük sertifikası ile de destekleniyor.

Schmidt, İtalyan Corriere della Sera gazetesine, “Orta vadede, müzenin finansmanına katkıda bulunabilecek. Bu, bir yön değişikliği değil; ek bir gelir” dedi.

BAŞKA ESERLER DE SATILACAK

Uffizi'nin bu girişimi, Michelangelo’nun eserinin 170.000 dolara satılmasıyla oldukça dikkat çekti. Müze, koleksiyonunda yer alan birçok büyük eseri, önümüzdeki haftalarda DAW ile dönüştürmeyi planlıyor.

Bunlardan bazıları Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu, Caravaggio'nun Bacchus'u, Raphael'in Madonna del Granduca'sı ve Titian'ın Urbino Venüsü.

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