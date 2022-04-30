Nicolas Cage: “Face/Off filminin devamı çekilebilir”

Ünlü aktör Nicholas Cage, 1997'de çekilen kült yapım "Face/Off"un (Yüz Yüze) devam filmi için bazı görüşmeler yaptığını doğruladı.

Sozcu.com.tr

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58 yaşındaki Amerikalı aktör Nicholas Cage, hit aksiyon-gerilim filmi Face/Off’un devam filmi için yapımcıyla bazı telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Daily Mail’in haberine göre, kült filmin devamının çekilmesine sıcak bakan Oscar ödüllü oyuncu, filmin yapımcısı Neal Moritz ile yaptığı bazı görüşmelerin bir sonuç vermesini umduğunu belirtti.

Cage, Moritz için, “Hollywood’daki en gerçek ve büyük yapımcılardan biri” ifadesini kullandı.

Cage’in John Travolta’yla birlikte oynadığı “Face/Off” filmi, 80,5 milyon dolarlık bir bütçeyle 245.7 milyon dolar hasılat elde ederek, 1997’nin en çok hasılat yapan 11. filmi oldu.

Bir film türünden diğerine geçebilen çok yönlülüğü nedeniyle hem beğenilen hem de eleştirilen Cage, son olarak “The Unbearable Weight Of Massive Talent”da kendisinin farklı bir versiyonunu canlandırdığı için son zamanlarda “kariyerinin yeniden canlandığı” sözleriyle karşılaşıyor.

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