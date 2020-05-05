Nicolas Cage, Tiger King dizisinde Joe Exotic’i canlandıracak

Hayvanat bahçesi sahibi, büyük kedilere ilgisi olan, eli silahlı, çok eşli bir country şarkıcısı olan Joe’nun hayatının anlatıldığı Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik adlı belgesel, dünya çapında büyük ses getirdi. Öyle ki dünyaca ünlü isimler, ABD Başkanı Trump dahi Tiger King’ten bahsetmeye başladı…

İşte uyuşturucu baronları, dolandırıcılar ve tarikat liderlerinden oluşan bir hayat yaşayan Joe’nun hayatı şimdi de dizi oluyor. Imagine Television Studios ve CBS, Joe Exotic'i ele alan bir dizi için hazırlıklara başladı. 8 bölümlük bu dizide Joe Exotic'i ünlü oyuncu Nicolas Cage canlandıracak. Dizi, Joe Schreibvogel'ın Joe Exotic'e dönüşme sürecini ve sahip olduğu hayvan parkını korumak için yaptıklarını konu alacak.