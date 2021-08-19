Nicole Kidman’a karantina uygulanmaması ortalığı karıştırdı

Corona virüsü salgınına karşı çok sıkı önlemler alan Hong Kong'ta Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman'ın karantinaya girmeksizin, gitmesi ortalığı karıştırdı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Covid-19’a karşı çok sıkı önlemler alan Hong Kong’ta Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman’ın karantinaya alınmadan giriş yapması büyük tepki çekti.

Amazon için The Expats isimli dizinin çekimleri için Hong Kong’a giden Kidman’ın karantina uygulamasından muaf tutulması bölgede yaşayanları rahatsız etti. Online haber sitesi HK01, Kidman’a uygulanan ayrıcalığın Hong Kong yönetiminin uyguladığı 3 haftalık karantinaya aykırı olduğunu yazdı.

Hong Kong hükümeti konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

NICOLE KIDMAN’A TEPKİ BÜYÜYOR

Delta varyantı salgınının yaşandığı Avustralya’da yaşayan Kidman’ın ülkeye “karantinaya girmeksizin” giriş yapması ile ilgili sosyal medya kullanıcıları çok sert eleştirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, “Aşı olmayan Hong Kong vatandaşları bile karantina uygulamasına rağmen evlerine giremezken Nicole Kidman bu kadar rahat girebiliyor” yorumlarını yaptı.

Hong Kong yönetimi aralarında ABD, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin de yer aldığı 15 ülkeyi “orta riskli” ülke listesinden “yüksek riskli” ülke listesine çıkarmıştı. Bu ülkelerden sadece iki doz aşı olmuş Hong Kong sakinleri gelebilirken bunların da 21 gün otelde karantina altına alınması istendi.

Avustralya ise 20 Ağustos’tan itibaren düşük riskli ülkeler listesinden orta riskli ülkeler listesine alındı. Bu sonuçlara göre iki doz aşı olan turistler 14 gün bir otelde karantina altına alınmak zorunda. Eğer ayrıcalık yapılmasaydı Nicole Kidman da 7 gün karantinada kalacaktı.

İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncu hayranlarını üzdü: MS teşhisi kondu

İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncu Jennifer Aniston'dan aşı olmayanlara mesaj