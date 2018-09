Nihan Kaya’dan 10. kitap: ‘İyi Aile Yoktur’

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Nihan Kaya’nın ‘İyi Aile Yoktur’ kitabı, İthaki Yayınları etiketiyle okurlarla buluşuyor. Yazdığı roman ve öykülerle tanınan Nihan Kaya'nın psikoloji kategorisindeki son kitabı ‘İyi Aile Yoktur’, günümüzün çözülemeyen pek çok mevzusunu anne-baba-çocuk üçgeni üzerinden anlatıyor, acıyla mücadele etmek yerine acıyı ehlileştirmemiz gerektiğinin altını çiziyor, aynı zamanda acıyı yaratıcılığa dönüştürme yollarının da neler olduğunu gösteriyor.

Çocuğumuzla ilişkimizin neden anne-babamızla ilişkimizin devamı olduğunu ve çocukluğumuzla ilgili neleri çözersek çocuğumuzla ve kendimizle de daha sağlıklı ilişki kurabileceğimize değin, pek çok konuyu örneklemeler ve çözümlemelerle anlatan kitap; yaratıcılığı temsil eden neden çocuk arketipidir sorusunun ve erteleme sendromunun nedenlerinin de cevabı niteliğinde.



“BU DURUMU DÜZELTMEK İÇİN…”

Kaya, yeni kitabıyla ilgili şöyle diyor:

“Ne yana baksam, ne yana baksam, ne yana baksam yanakları her gün semiren, temiz, ütülü kıyafetleri üzerlerine her gün ayrı bir özenle giydirilen, sıcak tutulan, buna karşılık, bir ‘kişi' olmak üzere doğan ve bir ‘kişi' olmayı biteviye isteyen kişilikleri her geçen gün daha da çok ezilen, baltalanan, bedenleri büyürken ruhları her geçen gün daha çok solan, üşüyen, ölen, sömürülen, işkence gören çocuklar görüyorum ve bu durumu düzeltebilmek için, diğer yazdıklarımın üzerine böyle bir kitap yazmak ve bu satırları okuyanlardan da bunları erişebildikleri herkese anlatmalarını rica etmek, burada yazdığım ve yazamadığım şeyleri gidebildiğim her yerde ulaşabildiğim herkese gücüm yettiğince anlatmak dışında bir çare bulamıyorum. İyi Aile Yoktur, fark etmeden olağanlaştırdığımız ve bu nedenle yetişkin-çocuk ilişkisinin iyiye gitmesinin önüne tıkayan zihin tutumlarımıza ışık tutuyor. Çocuğun kişiliğine müdahale etmeden ona nasıl rehberlik edebileceğimiz, anne/baba/öğretmen olarak bizim sınırlarımızın nerede bitip çocuğun sınırlarının nerede başladığı gibi çözmesi hayli zor konularda çok sayıda yaşanmış örnek vererek bunları bize açıklıyor.”