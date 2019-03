Nihan Kaya’dan yeni kitap

Nihan Kaya, İyi Aile Yoktur'dan sonra, hiç farkında olmadan topluma uygun hâle getiriliş biçimlerimizi ve bu mekanizmanın hem toplumun hem de bireyin gerçekten var olabilmesini nasıl engellediğini anlatıyor.

İyi Aile Yoktur'un devam kitabı olan ve İthaki Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan İyi Toplum Yoktur, sünnet, nikâh, düğün, kına gibi törenlerin bize anlatılandan çok başka amaçlara dayandığını, her törenin aslında bir kurban etme töreni olduğunu savunurken, ezber bozuyor, doğru bildiğimiz inanışlarımızı altüst ediyor.

NİHAN KAYA KİMDİR?

Nihan Kaya, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu. İngiltere'de University of Essex'e bağlı Centre for Psychoanalytic Studies bölümünde Psikanaliz üzerine yüksek lisans yaptı. King's Collage London'da Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde doktora yaptı. 2005'ten bu yana, edebiyat ve psikoloji alanlarında Avrupa ve Amerika'nın değişik yerlerinde konferans tebliğleri sundu. Türkçede psikoloji içerikli romanlar, İngilizce'de edebiyat içerikli psikoloji yazıları yayımladı. Londra'da Routledge Yayınları'ndan çıkan Dreaming the Myth Onwards: Revisioning Jungian Therapy and Thought (2008) kitabında yaratıcılığın neden ve nasıl aykırı olduğunu anlatan makalesi yayımlandı. 2004 yılında yayımlanan Çatı Katı kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliği Öykü Ödülü aldı.