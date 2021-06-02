Nikomedia için kazılar başlıyor

Çukurbağ Kazı Alanı'nda restorasyon çalışmalarının hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi tarafından başlatılan girişimler sonuç verdi.

Belediyenin kentin markalaşması süreciyle ilgili dünyaya açılan kapısı olarak gördüğü Tarihi Çukurbağ Kazı Alanı'nda yeniden kazı yapılmasıyla ilgili bakanlığa yaptığı talep kabul edildi. Belediye meclis toplantısında kararı müjde olarak kamuoyuyla paylaşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kazıların sponsorluğunu üstleneceklerini söyledi.

Yaklaşık bir yıldır kazıların yeniden başlatılması ve tarihsel mirasın gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili yoğun çaba harcandığının altını çizen başkan Hürriyet, “Yaklaşık 1 yıldır müdürlüğümüzle Çukurbağ kazılarının yeniden başlatılması, oradaki restorasyon çalışmalarının hayata geçirilmesi, bu kentin tarihinin ve tarihsel kültürünün, kente katma değer katacak çalışmaların ortaya çıkarılmasıyla ilgili çabamız vardı. Bakanlık bu çalışmalarımızla ilgili onayı verdi ve ‘Protokol yapabiliriz' dedi. Şartlarını da bakanlıkla konuşarak belirledik. Müze müdürlüyle protokol yapacağız ve çalışmaların sponsorluğunu üstleneceğiz. Bu konunun gündeme alınmasını ve görüşme sırası geldiğinde komisyona havale değil, doğrudan geçilmesiyle ilgili talebim olacak” şeklinde konuştu.

Oy birliğiyle gündeme alınan Çukarbağ Kazıları ile ilgili meclis Hürriyet'e oy birliğiyle yetki verdi.(İHA)

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