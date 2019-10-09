Nil Karaibrahimgil’den Erol Evgin’e ilginç soru

Erol Evgin ve Nil Karaibrahimgil, Canım Benim şarkısında düet yaptı. Nil Karaibrahimgil, Erol Evgin'in şarkıları ile büyüdüğünü belirterek, "Kendisi hiç değişmiyor. Bir araya ilk geldiğimizde ‘Buzlukta mı durdunuz bunca yıl’ dedim" açıklamasını yaptı.

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin’in “Altın Düetler 2” albümünden ilk video klibi Nil Karaibrahimgil ile birlikte “Canım Benim” isimli şarkısına çekti. Serdar Erener'in yönetmenliğinde önceki gün Kemerburgaz'daki Orion Stüdyoları'nda kamera karşısına geçen sanatçılar, çekim öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Canım Benim’in 39 yıllık bir şarkı olduğunu belirten Erol Evgin, “Sıcacık, naif bir aşk şarkısı. Ben bu şarkıyı Nil'e çok yakıştırdım. Onu çok beğeniyorum; sesini, tavrını. Çok güzel bir düet oldu. Nil, bize şarkıyı nasıl hayal ettiğini anlattı. İskender Paydaş da şarkıya onun hayaline göre bir düzenleme yaptı. Sonbaharda bir aşk şarkısıyla albümün ilk klibini çekelim istedim. Nil'i aradım, o da mutlulukla kabul etti” dedi.

‘BUZLUKTA MI DURDUNUZ?’

Nil Karaibrahimgil ise Erol Evgin’le birlikte böyle bir projede yer almanın kendisi için onur verici olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Hepimiz Erol Ağabey'in şarkıları ile büyüdük diyeceğim; ama kendisi hiç değişmiyor. Bir araya ilk geldiğimizde ‘Buzlukta mı durdunuz bunca yıl' dedim. Gerçekten bütün şarkılarını ezbere bildiğim, şarkılarıyla büyüdüğüm kıymetli bir isimle düet yapmak çok güzel bir duygu. ‘Canım Benim' küçüklüğümden beri içimde çalan bir şarkı” dedi.