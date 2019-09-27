‘Nil’de Ölüm’ yeni bir solukla raflarda

Altın Kitaplar, “Nil'de Ölüm” ile okurları dedektif Poirot'nun keskin gözü ve analitik zekasıyla, bilinen bir maceraya yeni bir solukla atılmaya davet ediyor.

KİTABIN KONUSU

Linnet Doyle genç, güzel ve zengin bir kadındır. Dünyada her şeye sahiptir… Hatta en yakın arkadaşının sevdiği adama bile. Linnet ve yeni kocası, Nil Nehri'nde çıktıkları bir tekne gezisinde ünlü dedektif Hercule Poirot ile tanışırlar. Huzur dolu ve keyifli bir gezi olmasına rağmen Poirot'nun isim veremediği, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna dair içinde bir sıkıntı vardır…



KÜNYE

Sayfa Sayısı: 336

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 32.00 TL

Çevirmen: Çiğdem Öztekin