Nilgün Belgün’den Dünya Tiyatro Günü klibiyle ilgili açıklama
Projenin sonunda çıkan Cumhurbaşkanlığı logosunun ardından bazı isimler açıklama yaparak Nilgün Belgün’ün kendilerini kandırdığını ve projenin böyle bir şey olmadığını söylediler. Konunun muhattabı Nilgün Belgün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak konuyla ilgili son noktayı koydu. “Bugün çıkan haberlerle ilgili yaptığım ilk ve son açıklamamdır! Bu projede bize destek veren tüm tiyatrocu dostlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Unutmayın Sanat Varsa Hayat Var” notunu düştüğü yazısında Belgün şu ifadeleri kullandı: