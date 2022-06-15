Nilüfer Müzik Festivali’ne geri sayım başladı

Nilüfer Belediyesi’nin 'Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel' sloganıyla düzenlediği Nilüfer Müzik Festivali bu yıl da Türkiye ve dünya sahnelerinin önde gelen isimlerini üç gün boyunca müzik tutkunları ile buluşturacak.

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2-3-4 Eylül tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleşecek olan Nilüfer Müzik Festivali, katılımcılarına müzik şöleni yaşatacak. Festival, Türkiye’de bir kamu kurumunun düzenlediği en büyük müzik festivali olma özelliği taşıyor.

ÖZEL İSİMLER SAHNE ALACAK

Türkiye genelinde müzikseverlerin yıl boyunca yolunu gözlediği, en gözde sosyalleşme alanlarından biri haline gelen Nilüfer Müzik Festivali bu yıl da beklentileri boşa çıkarmayacak. Mor ve Ötesi, Ceza, The Blaze, Melike Şahin, Köfn, Şena Şener, Ozbi, Jakuzi ve No Land'in de aralarında yer aldığı müziğin en iyi isimleri unutulmaz konserlere imza atacak.

HEM KAMP HEM MÜZİK

Hazırlanan kamp alanında isteyenlerin, Türkiye’de eşine az rastlanır konfor olanaklarıyla çadır kurup konaklayabileceği Nilüfer Müzik Festivali’ne girişler 2 Eylül Cuma günü başlayacak. Kamp alanında gece, stand-up gösterileriyle devam edecek.

Festival alanında, ağaçların ve sincapların ev sahipliğinde, Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinden müzikseveri Burs’'da buluşturacak olan festival; müzik dışı etkinlikler, sürprizler ve yarışmalar ile katılımcılara bambaşka bir festival deneyimi sunacak.

Festival alanında, iki ayrı sahne, eğlence alanları, yiyecek ve içecek stantları yer alacak. Yöresel lezzetlerin yanı sıra, vegan gıda seçenekleri de katılımcılara sunulacak. Ayrıca festival süresince hem Bursa’dan hem de şehir dışından gelen müzik tutkunları kentin buluşma noktalarından Balat Atatürk Ormanı’na ücretsiz servislerle gidilebilecek. (İHA)