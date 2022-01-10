Nilüfer Oda Orkestrası hayran bıraktı

Nilüfer Oda Orkestrası, verdiği yeni yıl konserde izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. L.V. Beethoven, W.A. Mozart, G.F. Handel gibi dünyaca ünlü bestecilerin eserlerini çalan Nilüfer Oda Orkestrası, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

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Kurulduğu 2003 yılından bu yana başarılı işlere imza atan Nilüfer Oda Orkestrası, uzun bir aranın ardından Nilüferli müzik tutkunlarıyla buluştu. Müzik öğretmenliği, konservatuvar ve müzik bölümlerinden öğrenciler, müzik öğretmenleri ve amatör müzisyenlerden oluşan Nilüfer Oda Orkestrası, “Yeni Yıl Konseri” ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Nâzım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleşenkonser, yoğun ilgi gördü.

Şef Deniz Tan yönetiminde, klasik müziğin duayen isimlerinin eserlerini çalan Nilüfer Oda Orkestrası, performansıyla dinleyenleri mest etti.

L.V. Beethoven'in Coriolan Overture Op. 62 eseriyle başlayan konserde, W.A. Mozart, G.F. Handel, Kara Karayev, Jean Sibelius ve J. Brahms'ın eserleri de çalındı. Nilüfer Oda Orkestrası, gecenin sonunda ayakta alkışlandı. İHA

