Nilufer Yanya’dan mini Türkiye turnesi

Nilüfer Yayla, 1 Nisan Çarşamba akşamı “Güneşin Kadınları” serisi kapsamında Babylon'da İstanbullu dinleyicileri; 2 Nisan Perşembe günü ise Ankara 6:45 KK sahnesinde ilk kez başkentli müzikseverler ile buluşacak.

Genç sanatçı; 2019 yılında çıkardığı “Miss Universe” albümü ile Pitchfork, Q, MOJO, BBC, NPR, Uncut, The Guardian, The Independent, Loud & Quiet, All Music, MTV, Wall Street Journal vb. birçok mecrada listelere girdi, övgüler aldı.

COACHELLA’DA SAHNE ALACAK

Yanya; dünyanın en büyük festivallerinden Glastonbury'de yer aldı; bu yıl ise Coachella'da sahne alacak. 23 yaşındaki sanatçı soul, jazz gibi unsurları samimi indie pop sound'uyla birleştiriyor, ancak minimalizmini koruyor. Genelde vokal yaparken, elektro gitar çalan Yanya'nın parçaları oldukça yoğun olmasına karşın aşırı kalabalık hissi vermiyor. Vokaliyse hem narin hem cüretkâr olmayı başarıyor.