Nino Varon’un şarkıları ustalara emanet

Nino Varon, DMC etiketiyle yayınlanan ‘Şarkı Gibi Şarkılar’ albümüyle günümüzde hızlıca akıp giden ve zamanda kaybolan “insan belleğini” hatırlatmayı hedefliyor. Uzun kariyeri boyunca; Nilüfer, Tanju Okan, Füsun Önal, Modern Folk Üçlüsü, Timur Selçuk, Juanito, Nesrin Sipahi, Ajda Pekkan gibi onlarca önemli isme prodüktörlük yapan, Duman ve Bulutsuzluk Özlemi'ni keşfeden, Tanju Okan'a/Hasret, Nilüfer'e/Göreceksin Kendini gibi unutulmaz şarkı sözleri yazan, yaptığı bestelerle de listelerde zirvelere tırmanan Nino Varon, bu albümle geçmişten günümüze keyifli bir müzikal yolculuğa çıkıyor.
Nilüfer, Sezen Aksu, Candan Erçetin, Nil Karaibrahimgil, Ziynet Sali, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Bulutsuzluk Özlemi, Demet Sağıroğlu, Onur Mete, Recep Aktuğ, Ege gibi önemli isimleri dışında, uzun süredir yeni kayıt yapmayan Fedon, Akrep Nalan gibi sevilen sanatçılar da albümde yer alıyor. Albüm, yakın zamanda hayata gözlerini yuman ‘kalipso kralı’ Metin Ersoy’un son kaydını da içeriyor.
Nino Varon biri Demet Sağıroğlu'yla düet iki Türkçe, bir de Fransızca şarkıyla albümde yer alıyor.
İŞTE, ALBÜMDE YER ALAN ŞARKILAR
Sezen Aksu – İmkânsızım
Nilüfer – Sensiz de Yaşanırmış
Onur Mete – Boşver
Nino Varon – Bir Kadın Bu Kadar Özlenmez ki
Ziynet Sali – Hasret
Fedon – Hastayım
Aşina – Üşüyorum
Demet Sağıroğlu & Nino Varon – Pişmanlıklarımı Yazacağım
Kaan Tangöze – Diley Diley Yar
Nino Varon – Bonsoir
Candan Erçetin – Söyle Söyle Sever mi
Nil Karaibrahimgil – Göreceksin Kendini
Bulutsuzluk Özlemi – Beyoğlu 1961
Metin Ersoy – Dans Et Benimle
Akrep Nalan – Bugün İşe Gitme
Recep Aktuğ – Kime Ne
Murat Yenyıl – Bir Falcı Vardı
Ayhan Çakar – Mumları Yakacağım Bu Gece
Miya – Papatya Falları
Ege – Çal Çingene