Nino Varon’un şarkıları ustalara emanet

Kadim dostu gitarıyla altmış yıldan fazladır müzisyenlik yapan, 70’li yıllarda Türk pop müziğine damga vuran Nino Varon, 50 yıl aradan sonra prodüktör kimliğiyle bir albüme imza atıyor. Albümde Nilüfer, Sezen Aksu, Candan Erçetin, Kaan Tangöze gibi isimler yer alıyor.

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Nino Varon, DMC etiketiyle yayınlanan ‘Şarkı Gibi Şarkılar’ albümüyle günümüzde hızlıca akıp giden ve zamanda kaybolan “insan belleğini” hatırlatmayı hedefliyor. Uzun kariyeri boyunca; Nilüfer, Tanju Okan, Füsun Önal, Modern Folk Üçlüsü, Timur Selçuk, Juanito, Nesrin Sipahi, Ajda Pekkan gibi onlarca önemli isme prodüktörlük yapan, Duman ve Bulutsuzluk Özlemi'ni keşfeden, Tanju Okan'a/Hasret, Nilüfer'e/Göreceksin Kendini gibi unutulmaz şarkı sözleri yazan, yaptığı bestelerle de listelerde zirvelere tırmanan Nino Varon, bu albümle geçmişten günümüze keyifli bir müzikal yolculuğa çıkıyor.

Nilüfer, Sezen Aksu, Candan Erçetin, Nil Karaibrahimgil, Ziynet Sali, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Bulutsuzluk Özlemi, Demet Sağıroğlu, Onur Mete, Recep Aktuğ, Ege gibi önemli isimleri dışında, uzun süredir yeni kayıt yapmayan Fedon, Akrep Nalan gibi sevilen sanatçılar da albümde yer alıyor. Albüm, yakın zamanda hayata gözlerini yuman ‘kalipso kralı’ Metin Ersoy’un son kaydını da içeriyor.

Nino Varon biri Demet Sağıroğlu'yla düet iki Türkçe, bir de Fransızca şarkıyla albümde yer alıyor.



İŞTE, ALBÜMDE YER ALAN ŞARKILAR

Sezen Aksu – İmkânsızım

Nilüfer – Sensiz de Yaşanırmış

Onur Mete – Boşver

Nino Varon – Bir Kadın Bu Kadar Özlenmez ki

Ziynet Sali – Hasret

Fedon – Hastayım

Aşina – Üşüyorum

Demet Sağıroğlu & Nino Varon – Pişmanlıklarımı Yazacağım

Kaan Tangöze – Diley Diley Yar

Nino Varon – Bonsoir

Candan Erçetin – Söyle Söyle Sever mi

Nil Karaibrahimgil – Göreceksin Kendini

Bulutsuzluk Özlemi – Beyoğlu 1961

Metin Ersoy – Dans Et Benimle

Akrep Nalan – Bugün İşe Gitme

Recep Aktuğ – Kime Ne

Murat Yenyıl – Bir Falcı Vardı

Ayhan Çakar – Mumları Yakacağım Bu Gece

Miya – Papatya Falları

Ege – Çal Çingene