Nisan ve mayısta klasik müzik ziyafeti

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Borusan Quartet ve Borusan Müzik Evi’nin nisan ve mayıs aylarını içeren üçüncü dönem programı açıklandı.

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Yeni sezonda BİFO, Zorlu Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi'nde Gergely Madaras, Kerem Hasan ve Sascha Goetzel şefliğindeki üç ayrı konserde, piyano ikilisi Ufuk & Bahar Dördüncü, viyolonsel virtüözü Daniel Müller-Schott, soprano Ekaterina Siurina, mezzosoprano Elena Maximova, tenor Peter Sonn ve bariton Bogdan Baciu'yu ağırlayacak. Borusan Quartet, Süreyya Operası'nda piyanist Can Çakmur'u konuk edecek. BİFO ve Borusan Quartet'in konser biletlerinin satışı 28 Mart'tan itibaren Passo perakende satış noktaları ve passo.com.tr'den başlayacak. Borusan Müzik Evi'nde ise 3 konser var. İlk konser bugün saat 21.00'de Kaan Bulak'ın ilk albümü Impromptu ve Ali Demirel'in Rockforms serisi izleyiciyle buluşacak.