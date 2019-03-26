Nişantaşı’nda özel bir sanat daveti

Türk çağdaş sanatın master ve yıldız sanatçıları, sanat tarihinde ilk defa gerçekleştirilen çok özel bir davetle bir araya geliyor. İş insanı Gaye Donay'ın sahibi olduğu Nişantaşı'ndaki sanat kültür merkezi MAJİ Luxury Art Gallery & Event, bu çok özel davette, ülkemizin sanat ortamına uzun yıllar kıymet ve değer katan aynı zamanda da uluslararası sanat ortamında ülkemizi layıkıyla temsil eden sanatçılarımızı bir araya getiriyor.

ATATÜRK’ÜN SANATA KATTIĞI DEĞER

Bugün saat 19.00’da gerçekleşecek bu görkemli sanat davetine ev sahipliği yapan Gaye Donay, SÖZCÜ’ye şu açıklamalarda bulundu:

“Uzun yıllardır bir araya gelemeyen sanatçılarımızı bu davette buluşturmayı ve ülkemizin son yıllarda sadece ticari bir unsur haline gelerek yıpratılan sanat ortamının hak ettiği kaliteye ve değere kavuşmasını amaç edinmiş bulunmaktayız. Master sanatçılarımızın da desteği ile yıldız sanatçılarımızın ulusal ve uluslararası sanat platformlarında yer almalarını sağlayarak ülkemizi ve kendi yeteneklerini doğru bir şekilde temsil etmelerine imkân tanımayı arzuluyoruz. Sanatçı saygın ve onurlu olmalı. Bedri Baykam ve onun gibi birçok tanıdığım isim çok güzel örneklerdir. Bu sanatçılar Atatürk’ün sanata kattığı değer ve anlamı yansıtıyorlar.

Bernard Shaw'ın çok güzel bir sözü vardır. Shaw şöyle der; ‘Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir’

Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz çok özel programlar ve projeler ile ülkemizin sanat ortamına kaliteli ve saygın bir kimlik kazandırmayı hedeflemekteyiz.''

Bu özel sanat davetine katılacak isimlerden bazıları şöyle sıralanmaktadır; Alaettin Aksoy, Bedri Baykam, Doğan Paksoy, Özdemir Altan, Nur Koçak, Bubi, Tomur Atagök, Balkan Naci İslimyeli, Cem Sağbil, Ekrem Yalçındağ, Kezban Arca Batıbeki, Güngör Taner, Hasan Bülent Kahraman, İsmet Doğan, Koray Ariş, Nezih Çavuşoğlu, Süleyman Saim Tekcan, Yusuf Taktak, Zahit Büyükişleyen, Yahşi Baraz, Maria Kılıçlıoğlu Baraz.