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Nispet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre nispet mi, nisbet mi?
Nispet nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre nispet mi, nisbet mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘nispet’tir. Nispet mi, nisbet mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 13 Mart 2020 - 11:14

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘nispet'tir.

NİSPET NE DEMEK:

1- Oran.

2- Bağıntı, ilgi, ilinti.

3- Kıskandırmak veya üzmek için.

4- Birini üzmek için veya inat olsun diye yapılan iş.

NİSPET NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin nispet mi, nisbet mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı nispet şeklinde olmalıdır.

nisbet (Yanlış kullanım)
nispet (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Nispet edercesine yaptığı bütün bu davranışlar, sadece insanları kendinden soğutuyor.”

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Son güncelleme: 11:15 - 13.03.2020
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