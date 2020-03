No Time to Die’ın vizyon tarihi Corona virüs sebebiyle ertelendi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve zamanla birçok ülkeye yayılan Corona virüs salgını nedeniyle birçok proje iptal edilirken, bir erteleme de yeni James Bond filminden geldi. 10 Nisan'da vizyona girmesi planlanan No Time to Die, gişedeki performansına zarar vermesinden endişe edilerek yapımcı firmalar tarafından kasım ayına ertelendi.

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şimdiye kadar 3 bin 200’den fazla insanın hayatını kaybettiği Corona virüs, 65’ten fazla ülkede de etkisini hissettirdi. Virüsün yayılmaması için alınan önlemlerden biri de toplu etkinliklerin iptal edilmesi oldu. İnsanların sinema salonu gibi kapalı alanlarda da uzun süre kalmak istememesi de gişe rakamlarını oldukça düşürmüştü.

Virüsün görüldüğü ülkelerde çekilmesi planlanan birçok filmin prodüksiyonu da iptal edilmişti. Geçtiğimiz hafta İtalya’da çekilmesi planlanan yedinci Mission Impossible’ın (Görevimiz Tehlike) çekimleri iptal edilmiş, aynı yapım şirketine ait Sonic the Hedgehog (Kirpi Sonic) filminin gösterimi ise belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Filmlerinin gişe performansını etkilenmemesini isteyen stüdyolar da önemli filmlerini ya iptal etmeye, ya da ertelemeye başladı.

Bu yönde ise ilk somut adım yeni James Bond filmi No Time to Die’dan geldi. Daniel Craig’in James Bond’a son kez hayat verdiği filmin 10 Nisan’da vizyona girmesi planlanırken son dakika değişikliği ile ABD’deki yeni gösterim tarihi 25 Kasım olarak belirlendi.

Filmin yapım şirketleri MGM, Universal ve Eon Productions’ın filmi kasım ayına erteleme kararının ardından gözler Black Widow ve Mulan gibi büyük bütçeli filmlerin de ertelenip ertelenmeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

TÜRKİYE’DE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEĞİ AÇIKLANMADI

No Time to Die için alınan bu son dakika kararı nedeniyle, aynı dönemde vizyona girmesi planlanan filmlerin de ertelenmesine neden olabilir. Gişede No Time to Die gibi bir filmle karşı karşıya gelmek istemeyen yapımcıların ne yapacağı merak konusu oldu.

ABD’deki vizyon tarihi 25 Kasım’a ertelenen No Time to Die’ın Türkiye vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.