Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine tepki

2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesine tepki yağdı. Avusturyalı oyun yazarı, romancı ve şairin 1990’lardaki Yugoslav savaşında Sırplara destek verdiğini belirten birçok isim kararı kınadı.

BBC’nin haberine göre, Handke’nin 1990’lardaki Balkan savaşlarında Yugoslavya’yı desteklemesi ve 2006 yılında soykırım ve diğer savaş suçlarından yargılanan eski Sırbistan lideri Slobodan Miloşeviç’in cenazesinde konuşma yapması tepkilere yol açmıştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise “Nobel Ödülü nedeniyle kusacağımı asla düşünmedim” yazdı. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taki, “Nobel Ödülü’nün kararı sayısız kurbana büyük bir acı getirdi” açıklamasını yaptı.

‘UTANÇ VERİCİ’

Tepki gösteren isimlerden birisi Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj’dı. Twitter’dan bir mesaj yazan Cakaj, Handke’yi “soykırım inkarcısı” olarak tanımlayarak, ödülün utanç verici olduğunu söyledi. İngiliz yazar Hari Kunzru da bugünlerde sağlam bir insan hakları savunması yapabilen aydınlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, “Handke böyle bir insan değil” dedi.

HANDKE DE ŞAŞIRDI

Avusturyalı yazar Handke ise Nobel’i kazandığına şaşırdı. Kararı cesur bulan Handke, 9 milyon İsveç kronunun (740 bin euro) yanı sıra bir madalya ve diploma alacak.