Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine tepki
Nobel Edebiyat Ödülü’nün Peter Handke’ye verilmesine tepki
2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Peter Handke'ye verilmesi tartışma yarattı. Handke'nin Srebrenica'daki Sırp katliamını reddettiğini belirten Arnatvutlu Başbakanı Edi Rama, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taki, karara tepki gösterdi.
Kültür Sanat 11 Ekim 2019 - 11:49

2019 Nobel Edebiyat Ödülü’nün Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesine tepki yağdı. Avusturyalı oyun yazarı, romancı ve şairin 1990’lardaki Yugoslav savaşında Sırplara destek verdiğini belirten birçok isim kararı kınadı.

BBC’nin haberine göre, Handke’nin 1990’lardaki Balkan savaşlarında Yugoslavya’yı desteklemesi ve 2006 yılında soykırım ve diğer savaş suçlarından yargılanan eski Sırbistan lideri Slobodan Miloşeviç’in cenazesinde konuşma yapması tepkilere yol açmıştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise “Nobel Ödülü nedeniyle kusacağımı asla düşünmedim” yazdı. Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taki, “Nobel Ödülü’nün kararı sayısız kurbana büyük bir acı getirdi” açıklamasını yaptı.

‘UTANÇ VERİCİ’

Tepki gösteren isimlerden birisi Arnavutluk Dışişleri Bakanı Gent Cakaj’dı. Twitter’dan bir mesaj yazan Cakaj, Handke’yi “soykırım inkarcısı” olarak tanımlayarak, ödülün utanç verici olduğunu söyledi. İngiliz yazar Hari Kunzru da bugünlerde sağlam bir insan hakları savunması yapabilen aydınlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, “Handke böyle bir insan değil” dedi.

HANDKE DE ŞAŞIRDI

Avusturyalı yazar Handke ise Nobel’i kazandığına şaşırdı. Kararı cesur bulan Handke, 9 milyon İsveç kronunun (740 bin euro) yanı sıra bir madalya ve diploma alacak.

İLGİLİ HABER2019 Nobel Edebiyat Ödülü Peter Handke'nin oldu