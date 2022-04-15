Nobel Koleksiyonu’ndan Eserler Pera Müzesi’nde

Pera Müzesi, Annette ve Peter Nobel’in koleksi­yonundan eserler­le oluşturulan Ve Şimdi İyi Haberler sergisini sanatse­verlerle buluşturu­yor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sergi, mat­baanın icadıyla birlikte 18. yüzyıl sonlarında düzenli gazetecilik faali­yetinin oluşması, 19. yüzyılda resimli dergilerin basılma­sından yola çıkarak kitleselleşen iletişim araçları ve sanat arasındaki diyaloğa odaklanıyor.

Alberto Giacomet­ti, Aleksandr Rodchenko, Andy Warhol, Andreas Gursky, Jenny Holzer, Bedri Baykam, Barbara Kruger, Christo, David Hockney, Dennis Hopper, Elmgreen & Dra­gset, Fernand Leger, Georges Braque, Henri Cartier-Bresson, Joseph Beuys, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Le Corbusier, Malevich, Man Ray, Mayako­vski gibi önemli sanatçıların ‘Basın Sanatı' olarak tanımlanan 300'e yakın eserini bir araya getiren Ve Şimdi İyi Haberler: Nobel Koleksiyonu'n­dan Eserler sergisi 7 Ağustos'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.