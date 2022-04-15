Nobel Koleksiyonu’ndan Eserler Pera Müzesi’nde
Pera Müzesi, Annette ve Peter Nobel’in koleksiyonundan eserlerle oluşturulan Ve Şimdi İyi Haberler sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.
Sergi, matbaanın icadıyla birlikte 18. yüzyıl sonlarında düzenli gazetecilik faaliyetinin oluşması, 19. yüzyılda resimli dergilerin basılmasından yola çıkarak kitleselleşen iletişim araçları ve sanat arasındaki diyaloğa odaklanıyor.
Alberto Giacometti, Aleksandr Rodchenko, Andy Warhol, Andreas Gursky, Jenny Holzer, Bedri Baykam, Barbara Kruger, Christo, David Hockney, Dennis Hopper, Elmgreen & Dragset, Fernand Leger, Georges Braque, Henri Cartier-Bresson, Joseph Beuys, Özlem Günyol & Mustafa Kunt, Le Corbusier, Malevich, Man Ray, Mayakovski gibi önemli sanatçıların ‘Basın Sanatı' olarak tanımlanan 300'e yakın eserini bir araya getiren Ve Şimdi İyi Haberler: Nobel Koleksiyonu'ndan Eserler sergisi 7 Ağustos'a kadar Pera Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.