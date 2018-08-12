Nobel ödüllü yazar VS Naipaul 85 yaşında öldü

Vidiadhar Surajprasad Naipaul, bir Hintli memurun oğlu olan Trinidad'da doğdu ve Oxford Üniversitesinde bir bursla İngiliz edebiyatı okudu.

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Vidiadhar Surajprasad Naipaul, 30’dan fazla kitap yazdı ve 2001’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandı. Nobel ödüllü İngiliz yazar VS Naipaul, 85 yaşında öldü ve ailesi Cumartesi günü açıkladı. Eşi Lady Nadira Naipaul yaptığı açıklamada, “Harika yaratıcılığa ve gayretle dolu bir hayat yaşadığı için sevdiği kişilerle birlikte öldü” şeklinde konuştu. Naipaul’un ilk çalışmaları Batı Hint Adaları’na odaklandı, ancak dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri kapsadı ve çoğunlukla sömürge sonrası değişimin travmalarına odaklandı. 1990 yılında şövalye edilen Naipaul, kurgusal olmayan, kurgusal olmayan ve otobiyografiyi birbirinden ayırmadan karıştırdı.