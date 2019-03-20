Nöbet dizisinin Ziya Cevran’ı Kürşat Alnıaçık kız kardeşini kaybetti

Nöbet dizisinde terör örgütlerini desteklerken öte yandan akil adam görüntüsü veren Ziya Cevran rolüyle izlediğimiz tiyatronun usta oyuncusu Kürşat Alnıaçık’ın viyolonsel sanatçısı olan kız kardeşi Zeynep Alnıaçık Ulutaş, hayata veda etti. Londra’da yaşayan kız kardeşini kanserden kaybeden ünlü oyuncu Nöbet dizisindeki çekimlere bir süre ara vererek İngiltere’ye gitti.



ZEYNEP ALNIAÇIK ULUTAŞ KİMDİR?

Oyuncu, yönetmen ve akademisyen Raik Alnıaçık ile Gülşen Alnıaçık’ın kızı olan Zeynep Alnıaçık Ulutaş, 1992 yılında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve 1996 – 2006 yılları arasında ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla konserler verdi. Ulutaş, bugüne kadar bir çok resital, oda müziği ve radyo televizyon kayıtları hazırladı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası üyesi olan sanatçı, 2008’den bu yana aynı orkestradaki arkadaşları Hüseyin Ulutaş (solist ve keman), Yeşim Güner (keman), Şenzelita Aykanat (Keman), Melda Sak (viyola) ile birlikte kurduğu Quartet Mapa adlı toplulukla yurt içi ve dışında konserler veriyordu. Viyolonsel sanatçısı Ulutaş, bir süreden beri Londra’da yaşıyordu.