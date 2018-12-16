‘Nordik Besteciler’ ile kuzey rüzgarı
Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşen ‘Nordik Besteciler’ konserinde; İsveçli besteciler Wilhelm Stenhammar, Hogo Alfvén, Carl Leopold Sjöberg, Ture Rangström, Danimarkalı besteci Carl Nielsen, Norveçli besteci Edvard Grieg, Finlandiyalı besteci Jean Sibelius ve İzlandalı besteci Páll Ísólfsson'un eserlerini, soprano Otilia İpek ve Evren Ekşi, bariton Kevork Tavityan, piyanist Hüseyin Kaya eşliğinde seslendirdiler.
Klarnet sanatçısı Sıla Köse ve piyanist Hüseyin Kaya, Carl Nielsen'in ‘Andante Cantabile’ adlı eseri ile sahnedeydiler.
Sanatseverler tarafından uzun süre alkışlanan konser, dansçılar Berfu Elmas ve Deniz Özaydın'ın, Edvard Grieg'in ‘Åse'nin Ölümü’ adını verdiği parçasındaki danslarıyla son buldu.