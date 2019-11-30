Notalarla İzmir’i anlatıyor

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu bu yıl İzmir'de ilk konserinde yine farklı bir proje ile karşınızda. Bu akşam (30 Kasım Cumartesi) saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde sanatçı, bu kez sadece İzmir için hazırlanan bir seçkiyle sahneye çıkıyor. Adı, Bir Ege Hikayesi…. Mitolojiden günümüze Ege'nin ve Anadolu'nun hikayesini notalarla anlatıyor.

Konser boyunca dev perdeden yansıyan görüntülerde çeşit çeşit insanlar sarıyor dört bir yanınızı… Truvalı, Bergamalı, İyonyalı, Lidyalı ya da Bizanslı, Selçuklu veya Osmanlı… Ancak hepsi Egeli, hepsi bu topraklarda yaşamış insanlar.

Gazi Mustafa Kemal, İzmirli Latife Hanım'la eski bir konakta Türkiye'nin geleceğini konuşuyor. Osmanlı’nın ilk tren hattı Alsancak'tan Ege'nin bereketli ovalarına uzanıyor. Atatürk, Latife Hanım'la tanışıyor. Meltem rüzgârı esiyor, martılar çığlıklar atarak denizin üzerinde uçuyorlar. İzmir yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyor… Evet, bunların hepsi Tuluyhan Uğurlu’nun piyanosu eşliğinde bu akşam Bir Ege Hikayesi’nde, Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Sahnesi’nde…