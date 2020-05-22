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Nötr nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre nötr mü, nötür mü?
Nötr nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre nötr mü, nötür mü?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘nötr’dür. Nötr mü, nötür mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 22 Mayıs 2020 - 10:28

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘nötr'dür.

NÖTR NE DEMEK:

1- Etkisiz.

2- Yansız.

3- Tarafsız, yansız.

NÖTR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin nötr mü, nötür mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı nötr şeklinde olmalıdır.

nötür (Yanlış kullanım)
nötr (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sana karşı tamamen nötrüm.”

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Son güncelleme: 10:29 - 22.05.2020
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