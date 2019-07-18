Nova Norda’dan yeni tekli: Kuzeye Kaç

Canlı performanslarındaki enerjisi ile ve bugüne kadar yayınladığı Varım, Dinozorlar, Zor gibi şarkılarla yeni neslin en önemli isimlerinden olan Nova Norda, isminin manifestosu olan, kuzey yıldızını nereye konumladığını açıklayan “Kuzeye Kaç” şarkısını yayınladı.

Nova Norda, yeni teklisi ile kendi iç seslerini dinleyip özüne dönmek isteyenleri ve yıkıcı rekabette kendi özünü muhafaza etmek isteyenleri anlatıyor. Şarkı, rock ve kendine özgü rap öğeleri taşıyor.