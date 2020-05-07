Nur Yoldaş’tan efsane rock parçalarına yeni yorum

Albümde Nur Yoldaş; her birimizin hayatında iz bırakmış 5 özel eseri kendine has yorumuyla yeniden seslendiriyor.İz Bırakanlar, Vol.1'de; Emre Aydın'ın en sevilen hitlerinden “Hoşça Kal”, bir Cem Adrian klasiği “Ben Seni Çok Sevdim”, Mor ve Ötesi'nin yılların eskitemediği “Araf”ı; Şebnem Ferah'ın en özel parçalarından “Artık Kısa Cümleler Kuruyorum” ve Özlem Tekin'in unutulmaz şarkısı “Aşk Her Şeyi Affeder mi?” yer alıyor.

Albümün ilk video klibi; Gökhan Palas & YüzdeYüz Film tarafından “Ben Seni Çok Sevdim”e çekildi.



Klip çekimlerinin bir kısmı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne ait Tophane-i Amire'nin tek kubbeli bölümünde özel izinle gerçekleştirildi. Diğer bölümü ise Ümraniye platolarında tamamlandı. Nur Yoldaş albüm süreci için çok olumlu ve verimli bir üretim süreci oldu diyerek, emeği geçen herkese çok teşekkür etti.