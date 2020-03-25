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Nuri Bilge Ceylan’ın bu görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu
Nuri Bilge Ceylan’ın bu görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu
Dünyaca ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi sırasında oyuncu Bennu Yıldırımlar ile yaptığı konuşma sosyal medyaya damga vurdu.
Kültür Sanat 25 Mart 2020 - 13:45

Kış Uykusu filmi ile 2014 yılında 67. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülüne layık görülen yönetmen Nuri Bilge Ceylan, son olarak Ahlat Ağacı filmini çekmişti.

Filmin başrolleri Doğu Demirkol, Murat Cemcir ve Bennu Yıldırımlar’dı… Bundan 2 yıl önce izleyicilerle buluşan filmin setinde çekilen görüntüler çeşitli aralıklarla sosyal medyada yer buluyor.

O anlardan birisi de Nuri Bilge Ceylan ile Bennu Yıldırımlar arasındaki konuşmaydı. Usta yönetmenin oyuncusu ile yaptığı konuşma paylaşım rekoru kırdı.

O anlar kameraya şöyle yansıdı:

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Son güncelleme: 14:06 - 25.03.2020
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