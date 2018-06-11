Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı’na telif şoku
Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi Ahlat Ağacı’na telif şoku
Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Ahlat Ağacı'ndaki 'Su katılmamış taşralı' başlıklı mektubun metin yazarı Polat Onat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, metnin filmde kullanılmasıyla ilgili kendisinden izin alınmadığını ve yasal yollara başvuracağını açıkladı.
Kültür Sanat 11 Haziran 2018 - 15:28

Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği, Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar’ın başrolünü üstlendiği ‘Ahlat Ağacı’nın bir sahnesinde Demirkol’un canlandırdığı Sinan ile taşralı yazar rolünü üstlenen Serkan Keskin bir araya geliyor ve taşra ile edebiyat üzerine çarpıcı bir tartışmada bulunuyor. Bu tartışma sırasında ise ikilinin katıldığı ‘Taşra ve Edebiyat Sempozyumu’nda bir yazarın mektubundan söz ediliyor.

Sinan, ‘Su Katılmamış Taşralı’ başlıklı mektupta yazılanları savunurken, Keskin’in canlandırdığı karakter yazılanlara karşı çıkıyor.

O mektubu kaleme alan Polat Onat, metni 2013 yılında Varlık Dergisi’nde yayınladı. Mektup, daha sonra ‘Edebiyatın Taşradan Manifestosu’ kitabında da yer aldı. Onat, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada mektubun kendisinden izin alınmadan kullanıldığını açıkladı ve telif hakkı için yasal yollara başvuracağını açıkladı.

polatonatpolatonat2polatonat3

İLGİLİ HABERAilenin cahiliyim ben!

İLGİLİ HABERBazen yaşamak, başlı başına bir mahkumiyet!
Etiketler