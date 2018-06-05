Nuri Kurtcebe tahliye edildi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla tutuklanan karikatürist/çizer Nuri Kurtcebe denetimli serbestlik kararıyla cezaevinden tahliye edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Nuri Kurtcebe'nin avukat A.Erdem Akyüz'ün açıklaması şöyle:

“Nuri Kurtcebe’yi denetimli serbestlik ile Özgür bırakmayı sağladık. İki gün iki gece kalem, boya ve çizgilerinden yoksun kalan müvekkilim Nuri Kurtcebe çalışma, çizgi ve karikatürlerine devam edecek. Tüm sevenlerine, sanat severlere, Atatürk ilkeleri ışığında sevgi ve saygılarını sunuyor.”

NE OLMUŞTU

Çizgi roman sanatçısı, karikatürist Nuri Kurtcebe (69), çizdiği bazı karikatürlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı hapis cezası kesinleşince dün Yalova’da gözaltına alındı.

Mahkemeye çıkarılan Kurtcebe, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.