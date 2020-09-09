O çocuk kitabına 18 yaş sınırlaması!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu bugün bir çocuk kitabıyla ilgili 18 yaş sınırlama kararını yayınladı. Hollandalı şair ve çocuk edebiyatçısı Ted Van Lieshout'un ‘Ben Bir Sihirbazım' isimli kitabı içerisinde yer alan şiddet içerikli resimler ve cinayet konusu nedeniyle yasaklandı. Kurul 2016 yılının Mart ayında 1. baskısı yayınlanan kitabın “küçüklere zararlıdır” ibaresiyle içi görülmeyen zarf veya poşet içinde satılmasını kararlaştırdı.

BABASINI İKİYE KESİYOR

Söz konusu kitabın teşhiri ya da reklamı da yapılmayacak. Kitap sadece 18 yaşından büyüklere satılabilecek.

Kitapta, bir çocuğun sihir yaparken yaşadıkları anlatılıyor. Kitabın arka kapağında yer alan tanıtımda şu ifadeler bulunuyor; “Baba, sandığa gir!', ‘Ya sonra?' diye sordu babam. ‘Sonra seni ikiye keseceğim.' ‘Aman' diye bağırdı babam. ‘Çok acır!', ‘Acımaz' dedim. ‘Çünkü bu bir numara.', ‘Peki bakalım' dedi babam. Sonra her şey ters gitti. Hem de korkunç derecede ters…” Söz konusu kitap yayınlandıktan sonra veliler ve okurlardan çok sayıda tepi almıştı.

BAZI İFADE VE TASVİRLER…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nun bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararı şöyle;

“Ted Van Lieshout tarafından yazılan, Ufuk Güngör tarafından çevirisi yapılıp, Sylvia Eve tarafından resimlenen, Büyülü Fener Yayınları tarafından Mart 2016'da 1. basımı yapılan ‘Ben Bir Sihirbazım' isimli kitabın kurulumuzca re'sen incelenmesi neticesinde; kitabın içerisinde yer alan bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesindeki sınırlamalara tâbi olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. İlgililere duyurulur.”

1117 Sayılı Kanunun 4. Maddesi şöyle;

Madde 4 –(21/6/1927 tarih ve 1117 sayılıKanunun hükmüdür.) Heyetçe tetkik edilerek küçüklerin maneviyatı için muzır olduğuna karar verilen kitap, mecmua ve mevkut risalelerin isimleri bir liste halinde Maarif Vekaletine tevdi olunur.

Bu listenin bir sureti Maarif Vekaletinden Adliye Vekaletine gönderilir ve bu tarikle müddeiumumiliklere tebliğ edilir. Listeye dahil olan eserlerin sahiplerine en büyük mülkiye makamlarınca tebligat yapılır. Bu tebligat üzerine eser sahiplerinin ellerinde mevcut eserlerinin ilk sahifelerine “tahdidata tabidir” damgasını vurmaları mecburidir. Bu suretle damgalanan eserler:

A) Açık sergilerde sabit ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.

B) Dükkanlarda, camekanlarda teşhir edilemez.

C) Bir yerden diğer bir yere teşhir maksadiyle açık bir surette nakledilemez ve müvezziler tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz,

D) Gazeteler ve mecmualarla, duvar ve el ilanlariyle veya diğer suretlerle ilan edilemez,

H) Kitapçılar tarafından küçüklere gösterilemez, para mukabilinde ve parasız onlara verilemez ve hiçbir suretle mekteplere ithal olunamaz.