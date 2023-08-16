O da modaya uydu: Ünlü aktris Halle Berry’den Barbie temalı doğum günü

Oscar ödüllü aktris Halle Berry, yeni yaşını kutlamak için içindeki Barbie'yi ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü ABD’li oyuncu Halle Berry, 57. yaş günü için erkek arkadaşı Van Hunt ve 15 yaşındaki kızı Nahla ile Kaliforniya, Santa Monica’daki World of Barbie’yi ziyaret etti.

Barbie severler için özel bir etkinlik mekanı olan World of Barbie’de ailesiyle birlikte dolaşan, temaya uygun şekilde pembe giyen ve özel pozlar veren Berry, kızının ve sevgilisinin kendisini doğum günü için buraya getirdiğini yazdı.

Mekandan memnun kaldığını dile getiren aktris, başkalarına şiddetle tavsiye ettiğini de ekledi.

Ünlü oyuncunun paylaşımına hayranlarından ve sanatçı dostlarından da beğeni ve tebrik yorumları yağdı.

Berry’nin, Gabriel Aubry ile olan birlikteliğinden doğan kızı Nahla dışında Olivier Martinez ile olan evliliğinden de 8 yaşında Maceo isimli bir oğlu bulunuyor.

Ünlü oyuncu, 1993-1997 arası beyzbol oyuncusu David Justice ile evliydi. 2001’de ikinci kocası Eric Benet ile evlendi ve 2005’te boşandı. Üçüncü eşi Martinez ile de 2013-2016 yılları arasında evli kaldı.

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