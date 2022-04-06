O dizi yine Netflix’te liste başında: 300 milyon saat izleme

Bridgerton'ın izlenme oranları Netflix istatistiklerinde şaşkınlık yarattı. Akış platformunun romantizm kokan dizisi, bir haftada 300 milyon saatten fazla izlendi.

Sozcu.com.tr

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25 Aralık 2020’de Netflix’te yayınlanmaya başlayan dizi, ilk sezonundan itibaren akış platformunun kullanıcılarının gözdesi halinde. Romantik dizi, ikinci sezonuyla yayın platformunda en çok izlenen yapımlar arasına girerken, üç ve hatta dördüncü sezon için bile onay aldı.

Platformda yer alan yapımların izlenmeleriyle ilgili bilgi paylaşan Netflix, 3 Nisan’da sona eren 7 günlük dönemde dizinin dünya genelinde 300 milyon saatten fazla izlendiğini ortaya koydu.

Netflix’in en son küresel Top 10 sıralamasına göre; dizi Netflix tarihinin en büyük hitlerinden biri olmaya devam ediyor. Romantizm, çekici başroller, muhteşem kostümler ve görkemli dönem görselleri, Bridgerton’ın dünya çapındaki popülaritesi için neden gösterilebilir.

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