“O günün hikayesi” beyaz perdede

O Günün Hikayesi filminin galası Ankara'da gerçekleşti. İstiklal Marşı’nın kabul edildiği gün yaşananları TBMM tutankalarına dayanarak anlatan filmin galasına Mehmet Akif Ersoy'un torunu da katıldı.

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İstiklal Marşı'nın kabul edildiği günü anlatan “O Günün Hikayesi” filminin galası gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı'nın kabul edildiği gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen demokratik tartışmaları, TBMM tutanakları dayanarak anlatan yapımın galası Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Gösterime, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ergon Ersoy katıldı.

TORUN ERSOY: DEDEMİN RUHUNDAN BANA YANSIYOR

Mehmet Akif Ersoyun torunu Selma Argon Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yıldönümünün büyük etkinliklerle kutlandığını belirtip, “Bu gece de o güzel etkinliklerden birindeyiz. Dedemle ilgili her gittiğim yerde büyük bir sevgi ve ilgi görmekteyim. Bu dedeme duyulan sevgidir, tabii ki bana yansıyor. Onun ruhundan bana yansıyor. Bunun için de hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Yavuz Demir’in senaryosunu yazdığı filmin yönetmenliğini Ekrem Arslan yaptı. Başrolleri Serkan Melikoğlu, Ceyhun Becerikli ve Cansu Arslan üstlendi. Filmin özgün müziği ise İlke Ulaş Kuvanç’a ait.

İHA