O program Netflix’te yeniden yayında: Zelenskiy başrolde

Rusya'nın işgali sırasında sergilediği dirençli duruştan sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin başrolde olduğu Halkın Hizmetkârı (Servant of the People) komedi programı Netflix'te yeniden yayınlanmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Volodimir Zelenskiy, Ukrayna halkına gerçek anlamda hizmet etmeye başlamadan önce bir komedi yıldızıydı. Zelenskiy’nin rol aldığı, Halkın Hizmetkârı 10 bölümlük ilk sezonuyla şimdi Netflix’te tekrar yayında.

Programın adı aynı zamanda Zelenskiy’nin 2019’da Ukrayna cumhurbaşkanlığı için yarıştığı sırada ait olduğu siyasi partisinin de adı oldu.

“İSTEDİNİZ GERİ DÖNDÜ”

Zelenskiy’nin rol aldığı programla ilgili Netflix Twitter hesabından şunları yazdı:

“İstediniz ve geri döndü! Halkın Hizmetkârı bir kez daha ABD’de Netflix’te mevcut. 2015 hiciv komedi dizisinde Volodimir Zelenskiy, yolsuzluktan şikayet ettiği bir videonun aniden viral hale gelmesinden sonra beklenmedik bir şekilde başkan olan bir öğretmeni oynuyor.”

You asked and it's back! Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF — Netflix (@netflix) March 16, 2022



Programın Türkiye’de yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

OSCAR ADAYI BELGESEL DE YAYINDA

Halkın Hizmetkârı, Ukrayna’da neler olup bittiğine dair bir arka plan olan oluştursa da Netflix’te bu komedi programını tercih etmeyecekler için Ukrayna vatandaşlarına odaklanan başka bir program daha yer alıyor. Türkiye’de yayınlanan Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom başlıklı 90 dakikalık belgesel 2015’te gösterime girmiş ve Ukrayna tarihinde öğrenci gösterileriyle başlayan 2013-2014 dönemini anlatır. Oscar adayı olan belgesel, ülkede demokrasiyi yeniden kurmaya çalışan devrimci hareketi izliyor.

“PEARL HARBOR’I HATIRLAYIN, 11 EYLÜL’Ü HATIRLAYIN”

Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken Zelenskiy de 16 Mart Çarşamba günü ülkesinin karşı karşıya olduğu durum hakkında ABD’li milletvekillerine konuşarak şu sözlerle dikkat çekti: “Pearl Harbor’ı hatırlayın, 7 Aralık 1941’in korkunç sabahı, sana saldıran uçaklar yüzünden gökyüzünün kapkara olduğu zaman. Sadece hatırlayın. Kötülüğün şehirlerinizi savaş alanlarına dönüştürmeye çalıştığı 2001’deki korkunç günü 11 Eylül’ü hatırlayın. Masum insanlar havadan saldırıya uğradığında, durduramadınız. Ülkemiz her gün aynı şeyi yaşıyor. Tam şimdi, şu anda, üç haftadır her gece.”

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