O program Netflix’te yeniden yayında: Zelenskiy başrolde

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna halkına gerçek anlamda hizmet etmeye başlamadan önce bir komedi yıldızıydı. Zelenskiy’nin rol aldığı, Halkın Hizmetkârı 10 bölümlük ilk sezonuyla şimdi Netflix’te tekrar yayında.

Programın adı aynı zamanda Zelenskiy’nin 2019’da Ukrayna cumhurbaşkanlığı için yarıştığı sırada ait olduğu siyasi partisinin de adı oldu.

Zelenskiy’nin rol aldığı programla ilgili Netflix Twitter hesabından şunları yazdı:

“İstediniz ve geri döndü! Halkın Hizmetkârı bir kez daha ABD’de Netflix’te mevcut. 2015 hiciv komedi dizisinde Volodimir Zelenskiy, yolsuzluktan şikayet ettiği bir videonun aniden viral hale gelmesinden sonra beklenmedik bir şekilde başkan olan bir öğretmeni oynuyor.”

