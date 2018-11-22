O yapım şirketinden Muhterem Nur açıklaması

ICNN Yapım Şirketi adına Nuri Yıldırım, "Müslüm filminden para almadım" diyen Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur ile ilgili "Kendisine taraflarca anlaşılmış olan telif bedeli ödenmiştir" açıklamasını yaptı.

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Muhterem Nur’un “Müslüm filminden para almadım” açıklamasının yankıları sürüyor. Dijital Yapımevi’nin sahibi Mustafa Uslu, Muhterem Nur’un ortak yapım şirketi ile anlaşma yaptığını ve kendisinden para talep etmediğini açıklamıştı. ICNN Yapım Şirketi adına Nuri Yıldırım bir açıklama yaparak, Muhterem Nur’a telif ödemesi yaptıklarını belirtti. İşte, o açıklama:

“Projenin başından itibaren, ICNN olarak büyük bir titizlikle, aldığımız sorumluluğun gereğini bize yakışan bir şekilde yapmak ve sinemaseverlerin beğenisine sunmak üzere heyecan ve tutkuyla çalıştık. Filme halkımızın ilgi ve teveccühünü gördükçe, bu nitelikli emeğin karşılığını almanın haklı gururunu yaşamaktayız.

Bu süreçte yasal anlamda veya manevi açından hak sahibi sıfatına haiz olan tüm kişiler ile iletişime geçilerek kendilerinden her türlü yasal izin alınmış ve maddi hakları ödenmiştir. Tüm bu hazırlık süreci layıkıyla tamamlandıktan sonra yapım çalışmalarına geçilmiştir.

Bir takım basın ve yayın kuruluşlarında sinema filmimiz ile ilgili bilgi eksikliklerinden kaynaklanan ve haber olarak yayınlanan, ancak kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açacak konulara açıklık getirmek isteriz. Özellikle Müslüm Gürses'in manevi şahsiyetine duyduğumuz derin saygı ve sevgi nedeniyle kendisini konu alan filmimiz ile ilgili her türlü yanlış anlaşılmanın önüne geçmek, bizim için oldukça önemli bir görev ve yükümlülüktür.

‘MUHTEREM NUR’A TELİF BEDELİ ÖDENMİŞTİR’

‘Müslüm’ filminin hakları eşit oranda ICNN ve Dijital Yapımevi adlı şirketlere aittir. Sinema filminin yapımcıları Nuri Yıldırım ve Mustafa Uslu'dur. Sinema filminin yapım sürecinde filmin hakları öncelikle ICNN'e ait olmak ile birlikte Dijital Yapımevi, yapılan ortaklık anlaşması ile projeye daha sonra ortak yapımcı olarak dahil edilmiştir.

Merhum Müslüm Gürses'in kıymetli eşi Sayın Muhterem Nur Hanım ile ICNN şirketi arasında 26.12.2017 tarihinde imzalanmış sözleşme çerçevesince kendisinin hayatı ve eserlerinin sinema filmi içinde kullanılabilmesi için anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede kendisine taraflarca anlaşılmış olan telif bedeli ödenmiştir. Sayın Muhterem Nur Hanım, bu telif bedeli dışında yapımcılardan başka herhangi bir talepte bulunmamıştır.”