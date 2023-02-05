Oasis grubundan Liam Gallagher sağlık operasyonu geçirdiğini açıkladı

Oasis grubu üyesi ünlü müzisyen Liam Gallagher, büyük çaplı bir kalça ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Liam ve Noel Gallagher isimli iki kardeşin kurduğu İngiliz rock müzik grubu Oasis'in yeniden bir araya gelip albüm yayınlayacağı söylentileri hayranlarını her daim heyecanlandırmaya devam ediyor.

Grup üyesi Liam Gallagher (50) ise, uzun süredir devam eden tiroid probleminin bir sonucu olan artrit nedeniyle kalçasından ameliyat olduğunu duyurdu.

Twitter’dan açıklama yapan ünlü isim, iyileşme döneminde 55 yaşındaki kardeşi Noel ile Oasis’te yeniden bir araya geleceğine dair söylentiler arasında eski müzik videolarını incelediğini söyledi.

“ASLA, ASLA DEME”

Oasis grubu üyesi olan kardeşler, 2009'da Paris'teki bir konserde sahneye çıkmalarından dakikalar önce bilinmeyen bir nedenle yollarını ayırmıştı.



Noel, tekrar bir araya gelmelerinin “bir dizi olağanüstü durum” gerektireceğini söylemişti.

İkiliye yakın kaynaklar ise son zamanlarda aralarındaki buzların eridiğini ve Noel’in, bir Oasis buluşmasına “asla, asla demeyeceğini” söylediğini belirttiler.

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