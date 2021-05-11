Oasis kardeşler yeni bir belgesel için bir araya geliyor

1991'de kurulan grup, 10 Ağustos 1996'da belki de görüp görebilecekleri en büyük konsere imza attılar. Gallagher kardeşler de 250.000 kişilik dinleyicinin katıldığı konserin 25. yıl dönümüne odaklanıp küslüklerini bir kenara bırakmaya karar verdiler.

Filmin yapımcılığını RSA Films üstlenecek ve Noel Gallagher ile Liam Gallagher yönetici yapımcı olarak görev alacak. Knebworth Konseri, uzun metrajlı bir belgesel filmi ile beyazperdeye taşınarak ölümsüzleşecek.

250 bin kişinin katıldığı konser, henüz bilet satış aşamasında olay olmuştu. Çünkü 2,5 milyondan fazla kişi bilet almak için başvurdu. Bu da Britanya tarihinde bir konsere gösterilen en yüksek bilet talebiydi.

BELGESEL ÇEKİMİ İÇİN BARIŞTILAR

Uzun metrajlı film; Oasis, R.E.M., U2, The Verve ve The Rolling Stones gibi grupların müzik videolarına da imza atan Jake Scott tarafından yönetilecek.

Film hakkında konuşan Jake Scott şu yorumu yaptı: “Kapsamlı arşiv görüntüleri etrafında oluşturulmuş görsel bir bilinç akışı gibi olmasını planlıyoruz. Müzikle yönlendirilen bir hikaye olacak, röportaj veya gereksiz ünlü hatıraları yok.”

1991 ve 2009 yılları arasında müzik dünyasında yer alan Oasis'in, iki önemli ismi grup bir aradayken de grup dağıldıktan sonra da sık sık kavgalarıyla gündeme geldiler. Ancak nihayet Gallagher kardeşler bu tarihi konseri hatırlamak ve ölümsüzleştirmek için savaş baltalarını bir kenara atmaya karar verdiler.