Obama çifti Spotify’dan Amazon’a transfer oldu

ABD'nin eski başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Spotify ile olan podcast anlaşmalarını yenilemediler ve Amazon'a geçtiler.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amazon’un sahibi olduğu podcast şirketi Audible, 60 yaşındaki Barack Obama ve 58 yaşındaki Michelle Obama tarafından kurulan medya şirketi Higher Ground ile çok yıllı bir prodüksiyon anlaşması imzaladı.



Business Insider’ın haberine göre, salı günü açıklanan anlaşma, Obama’ların 2019’dan beri iş birliği yaptıkları Spotify ile artık bir arada olmayacakları anlamına geliyor.



Obama ailesinin daha az içerik üretip daha geniş kitlelere yayılmasını istediği ve bu sebeple diğer platformlarla iletişime geçtiği belirtildi.

Spotify adına konuşan bir sözcü de, “Higher Ground şirketi ile ortaklığımızdan inanılmaz derecede gurur duyuyoruz ve anlaşmamızı uzatmayı reddetsek de, birlikte yaptığımız diziler ve önümüzdeki aylarda devam edecek olanlar için heyecanlıyız” dedi.

İlginizi Çekebilir Obamalar Spotify'dan ayrılma kararı aldı

İlginizi Çekebilir Barack Obama, teknoloji devlerini eleştirdi: 'Öfke ve nefretten para kazanıyorlar'