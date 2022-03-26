Obama’nın kızı, Atlanta dizisinin senarist ekibinde

Ünlü aktör Donald Glover, 23 yaşındaki Malia Obama'nın, yaratıcısı olduğu ve başrolünde yer aldığı "Atlanta" dizisinin senarist ekibine katıldığını doğruladı.

Sozcu.com.tr

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38 yaşındaki Amerikalı aktör Donald Glover, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın kızı olan Malia Obama’yla çalışmaya başladığını açıkladı ve onu “inanılmaz yetenekli” bulduğunu söyledi.

Malia Obama’nın eski ABD başkanının kızı olduğu için herhangi bir ayrıcalıklı muamele görmediğini belirten Glover, genç senaristin güçlü bir çalışma etiğine sahip olduğunu, çok çalıştığını ve sektörde umut verici bir geleceği olduğunu söylüyor.

YENİ PROJELER YOLDA

Hollywood dünyasına adım atmak için Los Angeles’a taşınan Malia Obama, Glover’ın küçük kardeşi Stephen Glover ile de çalışmıştı. Uzun süredir sinema sektörüne ilgi gösteriyor ve geçen yıl Harvard’dan mezun olmadan önce bir dizi önemli yerde stajyerlik yaptı.

Bunların arasında 2015’te Lena Dunham’ın HBO dizisi “Girls” ve 2017’de de The Weinstein Company bulunuyor. Malia Obama’nın anne ve babası nedeniyle senarist ekibinde herhangi bir özel muamele görmediği de açıkça belirtiliyor.

Amerikalı oyuncu ve senarist Donald Glover da Amazon’da yayınlanacak yeni bir dizi projesi üzerinde çalışıyor. “Beyoncé tipi bir karakter” hakkında olduğu açıklanan dizinin isminin de “Hive” olması bekleniyor. Yaratıcısı olduğu Atlanta dizisinin de halihazırda üçüncü sezonu yayınlanıyor.

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