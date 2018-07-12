Oceans of Noise yeni EP’siyle sahnelere hazır
Oceans of Noise, 20 Temmuz’da yayınlanacak yepyeni EP’leri ‘Not Safe’ i Grammy adaylığa sahip Joel Hamilton prodüktörlüğünde Studio G Brooklyn’de kaydeden grup, konserlere de başlıyor.
Vokalde Sertab Erener, gitarda Emre Kula, bas gitarda Eser Ünsalan, keyboardda Ozan Yılmaz ve davulda Alpar Lü’dan oluşan Oceans of Noise, yeni şarkılarını ilk kez 21 Temmuz’da Trakya Fest’te çalacak. Ardından 27 Temmuz’da Joe Satriani ile 14 Ağustos’ta Oasis grubu lideri Liam Gallagher’ın ön grubu olarak sahneye çıkacak.