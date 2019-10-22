‘Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!’ Kadıköy’de sahne alıyor

Cihangir Atölye Sahnesi'nde sahnelenen “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!”, bu kez Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde seyircisiyle buluşuyor. “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!”un hikayesi yoksulların yaşadığı semtin kadınlarınca yağmalanan bir süpermarket ile başlıyor. Yağmalama sürecindeki gelişmeler, gülmecenin eleştirel anlatımıyla ele alınıyor. “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!”, izleyicisini güldürürken düşünmeye sevk ediyor.

KADININ TOPLUMSAL GÜCÜ BAŞROLDE!

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Dario Fo tüm yapıtlarında olduğu gibi, bu oyununda da kadınlar ve onların yaşamla bağlarına önemli bir yer veriyor. Sinema ve tiyatro oyuncusu Füsun Demirel'in dilimize kazandırdığı “Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!”, kapitalizme karşı mücadele ve kadının toplumsal gücünü mizahi bir anlatımla sahneye taşıyor. Osman Özcan'ın sahne tasarımını, Onur Alagöz'ün ışık tasarımını, Berkem Seçgin'in grafiti tasarımı ve uygulamasını gerçekleştirdiği oyunda Ece Güzel, İlker Yiğen, Kıvanç Kılınç, Onur Alagöz, Serpil Göral rolleri paylaşıyor.

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