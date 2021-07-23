Ödül heyecanı başladı

Bu yıl 2-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali için Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmalara başvurular, festivalin internet sitesinden alınmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj, Belgesel ve Kısa Film dallarındaki yarışmaların yanı sıra, Antalya Film Forum ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın düzenleneceğini ve toplam 1 milyon 400 bin TL tutarında ödül dağıtılacağını belirtti.

ÖNLEM ALINACAK

Ulusal Yarışmalara, 14 Ağustos 2020'den sonra tamamlanmış ve 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden önce Türkiye'de halka açık ticari veya özel gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türk yapımı filmler katılabilecek. Festivalin internet sitesinden yapılacak başvurular için son başvuru tarihi 9 Ağustos olarak belirlendi. Festivalde, geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen açık hava gösterimleri bu yıl da devam edecek. Festival aynı zamanda kapalı salonlarda da Covid-19 kapsamında gerekli tüm önlemler alınarak izleyicilerle buluşacak.

İŞTE ÖDÜL LİSTESİ

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alacak filmler arasından seçilecek ‘En İyi Film' Altın Portakal heykelciğinin yanı sıra 300 bin TL para ödülünün de sahibi olacak. Yarışmadaki filmler aynı zamanda 100 bin TL değerindeki Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü için de yarışırken, sinema yolculuğunun başındaki yönetmenlerin bir sonraki projelerini teşvik etmek amacıyla verilen Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanacak film de, 100 bin TL tutarında para ödülüyle desteklenecek. Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda filmler toplamda 60 bin TL değerindeki ödüller için yarışacak. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda ise iki filme toplam 30 bin TL değerinde para ödülü verilecek. Yılın ses getiren ve merakla beklenen yapımlarını bir araya getiren Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda ise En İyi Yönetmen 50 bin TL para ödülüne sahip olacak. Bu yarışmada En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında da Altın Portakal heykelleri sahiplerini bulacak.