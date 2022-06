Ödül töreninde şıklık yarışı

Televizyon kanalı MTV'nin her yıl düzenlediği Sinema ve Televizyon Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Törene şık elbiseleriyle Jennifer Lopez ve Vanessa Hudgens damga vururken Örümcek Adam ve Loki'ye ise adeta ödül yağdı.

Popüler kültürün önemli ödüllerinden MTV Sinema ve Müzik Ödülleri dün California’daki Barker Hangar’da sahiplerini buldu. Törene çok sayıda ünlü isim katılırken Jennifer Lopez, Olivia Rodrigo, Vanessa Hudgens dekolteki elbiseleriyle dikkat çekti.

Son dönemde Ben Affleck ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen 52 yaşındaki Lopez, derin göğüs dekolteli siyah bir tasarım tercih ederken, bu kombinini pırlanta ile tamamladı.

Etkinlikte dikkat çeken isimlerden biri olan 19 yaşındaki Olivia Rodrigo ise siyah bir büstiyer tarzındaki elbisesi ve pırlanta küpeleriyle dikkat çekti.

Rodrigo, saçını 2000’ler tarzında yaparken tarzı sosyal medyada dikkat çekti.

Jennifer Lopez Marry Me isimli şarkısıyla ödülün sahibi olurken, Euphoria isimli dizi dört ödül aldı. Zendaya en iyi performans ödülünün sahibi olurken Spider-Man: No Way Home ise en iyi film, en iyi ekip ve en iyi performans başta olmak üzere çok sayıda ödülün sahini oldu. Loki de en çok ödül alan yapımlar arasında yer aldı.

Kısa bir süre önce Netflix’te yayınlanan Stranger Things isimli dizinin yeni sezonunda yer alan Eduardo Franco, Joseph Quinn ve Jamile Campbell Bower, “En iyi çıkış yapan performans” ödülünü aldılar.

