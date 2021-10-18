Ödül töreninde şoke eden olay: Üç erkek yazar, yıllarca bir kadın ismiyle kitaplar yazdı

15 Ekim Cuma gecesi düzenlenen Planeta Ödül Töreni'nde İspanyol edebiyat dünyasını şoke eden bir olay yaşandı: Yıllarca Carmen Mola olarak bilinen polisiye yazar, ödülünü alması için sahneye çağırıldığında üç erkek yazar sahneye çıktı ve Mola'nın kendileri olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Edebiyat dünyasında mahlas kullanarak kitap yazılması alışılageldik bir durum olsa da Planeta Ödül Töreni’nde yaşananlar okuyucuları ve eleştirmenleri şaşırttı. Carmen Mola isimli İspanya’nın meşhur polisiye yazarı senelerce birbirinden başarılı kitaplar kaleme aldı, kitapların bazıları ekranlara uyarlandı, röportajlar verdi ancak hiç kendini göstermedi. Mola’nın bu gizemli duruşu 70. Planeta Ödül Töreni’nde ortaya çıktı.

Aslında Agustín Martínez, Jorge Díaz ve Antonio Mercero senelerce Carmen Mola ismini kullanmışlar.

Gerçek ise 1 milyon Euro’luk Planeta ödülü, şimdiye kadar anonim kalabilmesi için bir mahlasla yazan bir kadın üniversite profesörü olarak sunulan yazar Mola’ya verildiğinde yazarlar tarafından açıklandı.

DOLANDIRICI OLMAKLA SUÇLANDILAR

Daha önce Mola’nın 40’lı yaşlarının sonlarında bir profesör olduğu iddia edilmiş ve üç yıl önce İspanyol ABC gazetesine edebiyatla ilgisi olmayan yerleşik bir hayatı korumak için anonimliğe ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

Mola’nın kitapları 200.000’den fazla sattı, on bir dile çevrildi ve Endemol Shine ve ViacomCBS International Studios tarafından televizyona uyarlandı.

Yaşanan olay üzerine, İspanyol feminist yazar Beatriz Gimeno, Carmen Mola kitaplarının tanıtımlarında kadın bir kişilik oluşturdukları için tepki gösterdi ve şu şekilde Tweet attı: “Kadın takma adını kullanmanın dışında, bu adamlar yıllarını röportaj yaparak geçirdiler. Bu sadece bir isim değil; okuyucular ve gazeteciler yıllarca dolandırıldı.”

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