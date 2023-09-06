Ödüllü eser Açık Yapıt Londra’da yeniden sahnede

Melek Zeynep Bulut'un ödüllü eseri 'Açık Yapıt' bu kez de dünyaca ünlü isimler ile birlikte Londra Tasarım Festivali'nde yer alacak.

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Melek Zeynep Bulut, Londra Tasarım Bienali’nin ardından ‘Açık Yapıt’ eseriyle 16-24 Eylül’de Londra Tasarım Festivali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

Sanatçı bu kez Victoria & Albert Museum, Chanel, Mini Cooper gibi dünya devleri ile ‘Açık Yapıt’ı sergileyerek dünya sahnesine çıkacak.

SINIRLARI BULANIKLAŞTIRAN TEATRAL BİR ANIT

47 ülke ve çeşitli üniversiteler arasından seçilerek ‘Public Award’ı kazanan eser, bir formun ötesine geçerek, bazı temsillerin yerinden oynamasını simgeliyor ve tanımların anlamını yitirdiği, sınırların bulanıklaştığı günümüzde teatral bir anıt olarak sembolleşiyor.

Festival kapsamında Londra’nın ikonik noktalarından Thames Nehri üzerinde, tarihi Tate Modern Müzesi ve ikonik London Eye hizasında sergilenecek ‘Açık Yapıt’, sergi süresince çeşitli paralel etkinlikler de izleyiciyle buluşacak.

LONDRA’DAN SONRA TÜRKİYE’DE DE SERGİLENECEK

Eser ayrıca, Ekim ayında Türkiye’de sürpriz bir sergiyle izleyiciyle buluşacak.

‘Açık Yapıt’ eserinin altında çok uzun yıllara dayanan bir çalışma disiplini olduğunu söyleyen sanatçı Melek Zeynep Bulut, “Eser, bienal için üretildi. ‘Açık Yapıt’ta eşik dediğimiz metaforlar, dünyanın geçtiği yeni aralığı temsil ediyor ve eser üzerinden bununla ilgili yorum yapıyoruz. Burada ne bir mekan ne bir ses ne de bir heykel gibi davranarak ve bir yandan da hepsi de olarak bir beden arıyor. Maddenin geldiği noktaya nazik bir eleştiri yapıyor. Londra Bienali’nin konusu bu anlamda eserle örtüştüğü için davet üzerine burada sergiledik. Londra’da çok merkezi ve güzel bir yerde sergilendi. Ziyaretçi kitlesi de çok güçlüydü. İlk günden itibaren tekrar orada sergileneceğini düşünüyorduk. Çünkü talep vardı. Ödül aldıktan hemen sonra Londra Tasarım Festivali’nden bir davet aldık. Festival bienale kıyasla daha geniş kapsamlı bir organizasyon. Bienal daha çok kültür sanat alıcısına hitap ediyor ama festivalin dünya tasarımını kutlayan bir misyonu var. Londra Tasarım Festivali’nde büyük dünya markaları ve onların tasarımcıları yer alıyor. Ödüllü bir iş olarak onlarla aynı sahneyi paylaşacağız. Eserin neredeyse üç ay olmadan ikinci uluslararası sergisi” ifadelerini kullandı. (DHA)