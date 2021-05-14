Ödüllü festival filmleri ücretsiz ve çevrimiçi!

Seçkide geçtiğimiz yıl Berlin'de Altın Ayı kazanan İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un son filmi Şeytan Yoktur, İran'da halen uygulanmaya devam eden idam cezası üzerine dört hikayeden oluşuyor.

Avrupa sinemasının yetkin yönetmenlerinden Agnieszka Holland'ın gerçek bir şifacının hayatına odaklandığı Şarlatan ve rock müzik tarihinin en eksantrik ve asi figürlerinden Frank Zappa'nın hayatını anlatan Zappa da programda yer alan iki portre film olarak dikkat çekiyor.

Yuri adlı bir delikanlının kentsel dönüşüm yüzünden evinin yıkımını engellemeye çalışmasıyla uzaya gitme hayâllerini iç içe işleyen Fransız filmi Gagarine ise Türkiye'de ilk kez izleyiciyle buluşuyor.

İstanbul Modern'in web sitesi üzerinden erişime sunulan filmler, gösterim programında belirtilen tarih-saat aralıklarında yayında kalıyor.